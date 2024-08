Intrigo a Malta la recensione | caccia al colpevole in un giallo rosa di routine

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 10 agosto 2024) La protagonista diè una caparbia giornalista che deve realizzare un articolo su un famoso hotel, salvo essere l'unica testimone di un omicidio avvenuto proprio tra quelle stanze. Su Rai1 e RaiPlay. La bella Chloe, una giornalista che lavora per una rivista di viaggi, viene incaricata insieme a tre colleghi di coprire la riapertura di un famoso hotel di, recentemente al centro di un profondo lavoro di ristrutturazione. Il team del Destination Traveler Magazine è pronto e agguerrito per realizzare un servizio ad hoc per tutti i propri lettori, nella speranza al contempo di godere di qualche giorno di relax in quell'esotica ambientazione. Ma ben presto la protagonista discoprirà come quell'auspicata serenità avrà vita breve. La prima notte trascorsa nell'albergo coincide infatti con un delitto del quale