Hermoso in attesa dell’Inter un’altra si fa avanti Ma c’è una priorità!

(Di sabato 10 agosto 2024) Marioè ancora alla ricerca di una nuova sistemazione. L’ipotesi Inter non scompare del tutto ma anche un altro club estero si dimostra interessato. OPINIONI – Fra tutti i nomi di difensori vagliati dall’Inter, quello di Marionon è mai scomparso del tutto dai radar. La dirigenza di Viale della Liberazione è ancora alla ricerca di un innesto per il reparto difensivo, ma a venti giorni dalla fine della finestra estiva di mercato non si è ancora delineato nulla di concreto. Sul difensore spagnolo in ottica Inter le sensazioni sono contrastanti. C’è chi pensa che la dirigenza nerazzurra sia ancora fortemente interessata ad, soprattutto considerando la ghiotta occasione che fornisce da svincolato dell’Atletico Madrid. Altri rumors di mercato, invece, danno l’Inter orientata verso profili più giovani e di prospettiva.