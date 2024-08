Ecosostenibilità sulle diete plant based nessuna inversione di tendenza Anzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) di Nadia D’Agaro L’Ipcc (Intergovernamental Panel on Climate Change) è sempre stato molto chiaro nel sollecitare la popolazione mondiale verso “che implicano un minor uso di risorse”: “Le opzioni di mitigazione che limitano la domanda di suolo includono l’intensificazione sostenibile delle pratiche di uso del suolo, il ripristino degli ecosistemi e cambiamenti a favore diche implicano un minor uso di risorse.” Ipcc 2018, Sommario per i Decisori Politici, pag 18. (C.2.5) Talisarebbero le, vegetariane e vegane. Ma se poco si è fatto per il ripristino degli ecosistemi, per quanto riguarda l’indirizzare la popolazione versosi è addirittura andati in senso contrario. Nella percezione culturale comune e diffusa, la scelta vegetariana è una scelta sentimentale, mentre quella vegana è addirittura estremista, cioè pericolosa.