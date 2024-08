Calhanoglu no Chelsea-Inter | precauzione Ma zero ansia per Genova

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) Hakannon partirà con la squadra per, amichevole in programma domani a Stamford Bridge. Il centrocampista si allena a parte, ma solo a livello precauzionale. Non preoccupano le condizioni per la gara di– Con ogni probabilità Hakannon farà parte della squadra che domani a Londra sarà impegnata in, amichevole di lusso che chiude il precampionato della squadra nerazzurra. Il centrocampista turco si sta allenando a parte negli ultimi giorni per un piccolo affaticamento. Una misura precauzionale, considerando anche il peso della scorsa stagione ancora presente nelle gambe, complice anche il percorso fino ai quarti di finale di EURO 2024 con la sua Turchia.