Borderlands | il produttore è aperto alla possibilità di un sequel

(Di sabato 10 agosto 2024) Il fondatore e CEO di Gearbox, Randy Pitchford, nutre grandi speranze per ilCinematic Universe precedentemente annunciato e afferma che potremmo ricevere un aggiornamento molto presto. “Penso che sia ragionevole immaginare che inizieremo a parlare del prossimo film diqui. Forse prima della fine dell’anno, vedremo. Forse prima. Ma stiamo lavorando molto duramente“, dice Pitchford a GamesRadar+. “E ho il team più grande e migliore che abbia mai avuto che lavora su quello che sappiamo essere esattamente ciò che i nostri fan vogliono da noi. Quindi sono molto, molto emozionato. Non vedo l’ora di parlarne. Vorrei potermi semplicemente entusiasmare in questo momento“.