Allarme caldo torrido | Viti e ulivi in sofferenza Vendemmia in anticipo Ma non si trova personale

(Di sabato 10 agosto 2024) Firenze, 10 agosto 2024 – Icoltori toscani guardano il meteo perché ildelle ultime settimane potrebbe compromettere una stagione iniziata bene, anche se non ovunque. Proprio la grande eterogeneità delle situazioni è infatti un altro tratto peculiare di questa annata, che registra variazioni non solo da una provincia all’altra, ma anche in aree diverse della stessa azienda agricola. "C’è unaconclamata dirispetto a 7-8 giorni fa, a causa delle temperature estreme – spiega Ritano Baragli, vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana e Cantina sociale Colli Fiorentini-Valvirginio – ma non è una situazione generalizzata. Capita che nello stesso vigneto, in base alla composizione del terreno, si vedano piante in buona salute e altre con foglie secche e restringimento dei chicchi.