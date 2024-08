Tutti caricano il cellulare di notte ma non ne conoscono i rischi | come proteggere la tua salute

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilè divenuto ormai un’estensione dell’essere umano, una convivenza prolungata che può arrecare danni alla nostrapsicofisica. Dati, immagini, chat private e lavorative, video, streaming e così via. Tutto concentrato in un unico minuscolo dispositivo. Uno strumento totalizzante ed invadente, ormai tradotto in una vera e propria estensione dell’essere umano. Le innovazioni tecnologiche hanno sicuramente favorito una gestione semplificata della realtà quotidiana e questo è applicabile alle comuni pratiche sociali, cosìalle più complesse operazioni chirurgiche e ricerche scientifiche. Al contempo,per qualsiasi ambito o privilegio, è doveroso non trasformarlo in una dipendenza imprescindibile. Non caricare lo smartphone durante la– cityrumors.