Taekwondo Simone Alessio si riscatta e porta a casa un prezioso bronzo alle Olimpiadi!

(Di venerdì 9 agosto 2024) Poteva essere tranquillamente la finale per la medaglia d’oro, ed invece il big match trae CJ Nickolas si è rivelato uno spareggio con in palio ilnei -80 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al Grand Palais il primo ed il secondo del ranking mondiale di categoria, sconfitti nel rispettivo cammino verso il titolo a cinque cerchi, si sono ritrovati uno contro l’altro per un combattimento altamente spettacolare. Il fenomeno italiano ha avuto il merito di resettare mentalmente dopo il beffardo e inopinato ko ai quarti contro l’iraniano Mehran Barkhordari, superando ai ripescaggi l’uzbeko Jasurbek Jaysunov in due round (5-4, 5-2) per poi imporsi nella finalina di consolazione sul fortissimo americano Nickolas, in un remake dell’ultimo atto dei Mondiali di Baku 2023.