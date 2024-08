Sinner-Tabilo oggi in tv ATP Montreal 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Janniktornerà in campo quest’negli ottavi di finale del Masters1000 di. Sul cemento canadese l’altoatesino (n.1 del mondo) giocherà contro il cileno Alejandro, vittorioso ieri contro l’altro italiano Lorenzo Sonego in maniera piuttosto netta. Una partita non semplice per il pusterese, opposto al mancino sudamericano. Nella partita contro il croato Borna Coricha fatto vedere una buona varietà di gioco, ma dovrà salire di livello in termini di percentuale di prime al servizio ed avere maggior continuità con questo fondamentale. Un aspetto importante perché opposto a un giocatore comeche fa della combinazione servizio-dritto un punto di forza. Non ci sono precedenti tra i due e questo fattore peserà nello sviluppo del confronto.