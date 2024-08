Recensione ORICO 40Gbps Case SSD M2 NVMe | un case per NVMe sorprendente

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 9 agosto 2024) In questo articolo vedremo ladell’SSD M2unma non esente da difetti Hai un SSD M.2che poltrisce in un angolo? È ora di svegliarlo e farlo correre! Con l’SSD M2, potresti trasformare il tuo SSD in un disco esterno velocissimo, capace di raggiungere letture sequenziali fino a 2800MB/s. Sì, hai letto bene: quasi 3 gigabyte al secondo! Ma sarà in grado di mantenere queste prestazioni anche nella vita reale? L’, grazie alla sua connessione USB4 e al supporto PCIe 3.0 x4, promette di sbloccare tutto il potenziale del tuo SSD M.2. Inoltre, è compatibile con una vasta gamma di SSD, dai formati 2230 ai 2280, e supporta protocolli come UASP e TRIM per ottimizzare le prestazioni e la durata del tuo drive.