PS5 ha venduto 4 milioni in UK ma ha impiegato molto più tempo di PS4

(Di venerdì 9 agosto 2024) PS5 è riuscita a superare i 4di unità vendute in UK, ma ha raggiunto questo importante risultato con un consistente ritardo rispetto a PS4, impiegando nello specifico 31 settimane in più per totalizzare queste vendite nel Regno Unito. Come riportato da Christopher Dring di GfK, PlayStation 5 ha superato il traguardo dei 4di unità vendute nel Paese dopo 192 settimane dal lancio, avvenuto lo ricordiamo nel corso del mese di Novembre del 2020. Come abbiamo accennato ad inizio articolo, PS5 ha raggiunto questo risultato impiegando 31 settimane in più rispetto a PS4, visto che la precedente console di Sony aveva superata questa soglia impiegando 161 settimane.