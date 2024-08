Parigi 2024 vela | Riccardo Pianosi quarto nel kite oro a Valentin Bontus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024)è il campione olimpico del. Nonostante fosse partito in svantaggio rispetto allo sloveno Toni Vodisek e all’atleta di Singapore Maximilian Maeder, l’austriaco vince tutte e tre le prime prove delle Medal Series e va a prendersi l’oro. Allo sloveno Vodisek, a cui sarebbe bastato un successo per laurearsi campione, va l’argento, bronzo per il singaporiano Maeder. Sfuma la medaglia per, che colleziona un terzo, une un secondo posto dopo essere passato dalle semifinali e chiude ai piedi del podio. GLI ITALIANI IN GARA VENERDI 9 AGOSTO IL MEDAGLIERE DIIL PROGRAMMA DISPORT PER SPORT I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTnel, oro aSportFace.