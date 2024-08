Lo squalo di Steven Spielberg è ispirato ad una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 9 agosto 2024) Lo, diretto danel 1975, è uno di quei film che continua a perpetrare terrore attraverso il grande schermo, nonostante la realizzazione sia piuttosto rudimentale. Soprattutto se paragonata alle possibilità attuali. Nonostante questo, però, la pellicola riesce a generare paura fondando il suo potenziale su un evento potenziale e possibile. In effetti, non tutti sanno che la, oltre ad essere il primo Blockbuster estivo, trae ispirazione dal libro di Peter Benchley, fondato a sua volta agli attacchi di squali realmente accaduti nel Jersey Shore del 1916. La prima vittima, infatti, è Charles Vansant. Nel 1916 l’uomo viene mutilato da unovicino a un hotel a Beach Haven, in New Jersey. L’animale gli strappa gli arti con un morso, causandone in poco tempo la morte per dissanguamento.