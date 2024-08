ITALIA – USA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Gli azzurri hanno avuto un giorno esatto per smaltire la cocente sconfitta subita dalla Francia che ha messo fine alla speranza di conquistare una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come detto ieri, non c’è tempo per piangersi addosso e gli azzurri devono immediatamente voltare pagina perché oggi avranno l’occasione di giocare per il bronzo olimpico. Dopo l’incredibile vittoria contro il Giappone con il punteggio di 3-2 ci si aspettava un risultato diverso con la Francia, ma proprio nellacontro il Giappone gli azzurri forse si sono “svuotati” dando davvero il 100% oltre al fatto che la stessa Francia ha giocato unapraticamente perfetta. Oggi gli azzurri avranno modo di conquistare una medaglia di bronzo di tutto rispetto, proprio per questo bisogna essere concentrati.