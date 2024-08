Incrementi necessari per lavorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) "La percentuale del 7 per cento di aumento applicata sul 65% della retta dei minori stranieri non accompagnati accolti dal Comune (la quota riferibile al costo del personale) è un parziale riconoscimento dell’incremento registrato in seguito al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali. In sostanza il Comune ha provveduto, analogamente ad altri enti pubblici, a riconoscere l’aumento derivante dal nuovo contratto. In assenza di tale adeguamento gli enti gestori avrebbero dovutolargamente in perdita". Così sottolinea il direttore generale Ceis Luca Cavalieri alla richiesta, avanzata da Antonio Platis e Piergiulio Giacobazzi, circa la destinazione dei fondi ricevuti per i progetti di accoglienza da parte degli enti gestori.