I detenuti non portano consenso

(Di venerdì 9 agosto 2024) "È una tragedia senza fine. Uno stillicidio che pare nessuno voglia davvero arrestare perché non porta". Netto il j’accuse del garante deidella Toscana Giuseppe Fanfani. D’altra parte il bandolo dei suicidi nelle carceri continua ad avere una matassa apparentemente inestricabile: "C’è il rischio di assuefarsi - dice Fanfani - , di considerare queste morti solo numeri da usare come statistiche. Nelle carceri italiane l’exitus di vite inutili è diventato normale. La responsabilità è di chi ha tralasciato per decenni di affrontare il problema sul presupposto che non produca. di chi oggi si rifiuta di cogliere la gravità del momento, poiché prima o poi le situazioni estreme esplodono".