Giuliacci il caldo intenso si prolunga oltre agosto? Cosa succede

(Di venerdì 9 agosto 2024) La lunga ondata diche sta interessando l'Italia, intervallata solo da sporadiche precipitazioni, è destinata arsi fino a settembre? A rispondere a questa domanda, anche per porre fine alle speculazioni sensazionalistiche sul meteo, è il team del colonnello Meteo. Siamo in una fase meteo "bollente", spiegano gli esperti sul sito Meteo, ma "oramai non si può nemmeno più parlare di anomalia" viste le ultime estati.ci aspetta nel corso del mese di? Intorno al 13-15le "temperature scenderanno sicuramente di qualche grado e ci saranno, con ogni probabilità, temporali anche di forte intensità", ma è probabile che non ci sarà un vero e proprio cedimento dell'estate che negli ultimi anni si è spesso protratta nel mese di settembre dal punto idi vista delle temperature.