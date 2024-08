Conad scheggia impazzita del campionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) È cominciata ieri, con il tradizionale aperitivo benaugurale all’interno del centro commerciale "Le Querce", una delle case del, main sponsor della squadra, la nuova stagione del Volley Tricolore, la dodicesima consecutiva in serie A2. Cosa che fa del club reggiano il più longevo in categoria tra tutto il lotto della serie cadetta. Dopo il tradizionale brindisi officiato dal direttore generale del Volley Tricolore, Loris Migliari e dal patron Azzio Santini, alla presenza anche del sindaco di Reggio, Marco Massari, i ragazzi di coach Fanuli hanno avuto la possibilità di incontrare tifosi e media per poi iniziare a prepararsi per il consueto ritiro pre. Stamane infatti la comitivapartirà per Felina, dove resterà sino a mercoledì 14. Il via alè previsto per il 6 ottobre a Prata di Pordenone.