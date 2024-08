Cina | promette maggiori sforzi per incrementare consumo servizi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Pechino, 09 ago – (Xinhua) – Un funzionario del ministero del Commercio oggi ha dichiarato che lapromuovera’ l’allineamento con le regole economiche e commerciali internazionali ad alto standard e ampliera’ l’apertura perildi. Per migliorare l’offerta di, Tang Wenhong, assistente del ministro del Commercio, ha dichiarato in una conferenza stampa che il Paese ampliera’ il catalogo delle industrie incoraggiate per gli investimenti esteri, al fine di includere piu’ settori legati aldie accorcera’ la lista negativa per l’accesso degli investitori stranieri. Tang ha affermato che il Paese promuovera’ una piu’ ampia apertura di settori come le telecomunicazioni, Internet, l’istruzione, la cultura e imedici.