Caldo in Toscana Coldiretti | Il 98 5% dei fiorentini oltre 40 gradi

(Di venerdì 9 agosto 2024)in: “Il 98.5% dei40”. “358 mila, il 98,5% dei residenti, vivono in un forno. Sono esposti a temperature superficiali medie pari o superiori a 40: uno su cinque, poco meno di 66 mila cittadini, sono anziani con una età superiore ai 74 anni e bambini con meno di 5 anni. Sono i soggetti più a vulnerabili e più rischio che vanno difesi dalle bombe di calore che mettono in pericolo la loro vita. Ilinfernale di queste settimane “picchia” duro sulle città toscane, in particolare sul capoluogo dove si è perso il conto delle giornate da bollino rosso e delle notti tropicali con la colonnina di mercurio stabilmente al di sopra delle medie stagionali tanto da proiettare il 2024 verso l’anno più rovente di sempre. Un impatto, quello delkiller, che causa ogni anno il decesso di 14.500 mila italiani”.