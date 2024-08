Bologna com’era | la mortadella e il prezzo sul mercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nel bando pubblicato il 21 dicembre 1624 che si prefigge di calmierare i prezzi dei prodotti di prima necessità, leggiamo che ildel prosciutto era fissato a 4 bolognini per ogni libbra, mentre quello dellaera di 14 bolognini la libbra (foto). Dunque, circa quattro secoli fa la, costava più del triplo del prosciutto! Era considerata un prodotto raffinato per tavole importanti e la sua fama si diffuse rapidamente in tutto il mondo. La ragione di questa sostanziosa differenza distava nella lavorazione: da questo listino si comprende come i prezzi maggiori riguardavano salumi che comportavano una preparazione artigianale più complessa e, quindi, costosa. Tutto cambiò dalla seconda metà dell’Ottocento quando i salumi furono prodotti da industrie alimentate dall’energia a vapore. (Segue) Marco Poli