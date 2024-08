Volano i programmi di informazione sui social In testa il Tg1 di Chiocci

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI - TG1, TG LA7 e Report guidano la classifica deidisuinetwork. A stilare la classifica è Sensemakers, che ha analizzato i dati sull'andamentodella prima parte dell'estate deid'. Scorrendo oltre il podio, si trovano trasmissioni come "L'aria che tira", "Pomeriggio 5", "In onda", "Quarta repubblica", "Blob", "Tg3" fino ad arrivare ai casi dei Tgr del Friuli Venezia Giulia e del Trentino. Gli unici approfondimenti locali a entrare tra i big dell'nazionale. La classifica Top 15 per Primaonline.it a luglio mostra un rallentamento rispetto al mese precedente, pari al -21% se si considerano le prime dieci posizioni. Ma c'è anche qualche eccezione alla decrescita.