Super caldo e miasmi situazione invivibile | controlli al depuratore

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Rimuovere l’impatto dell’acido sofidrico", questo è quanto chiedono i residenti di Villa Sant’Antonio di Ascoli e Castel di Lama e soprattutto capire cosa entra nel. I rappresentanti del comitato ‘Aria pulita’ chiedono informazioni in merito alle metodologie di abbattimento degli odori e rimangono in attesa dei dati dello studio che sta svolgendo un dottorando dell’università per vedere le concentrazioni di sali da immettere in rete per evitare che lo zolfo diventi volatile ed invece precipiti. Sono consapevoli dei tempi burocratici, che i lavori per l’abbattimento deideldi Campolungo comportano, ma nel frattempo vorrebbero una vita normale. Innanzitutto vorrebbero capire perché la puzza torna a concentrarsi, proprio in alcuni giorni specifici, in determinati periodi dell’anno: in particolar modo nei giorni festivi e con un’incidenza precisa.