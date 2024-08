Sto così male che in certi giorni che non mi sento nemmeno un essere umano | l’urlo di dolore di Anthony Lexa di Sex Education affetta da TSW

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Non riesco a fare nulla o a pensare a niente perché ilpuòestremo inche non miun”.didella musicista e attrice transgenderarriva da TikTok. La celebre Abbi Montgomery di Sexha voluto mostrare ai suoi fan le sue difficili condizioni di salute.soffre di TSW (Topical Steroid Withdrawal), una crisi di astinenza causata dall’interruzione dell’assunzione di steroidi topici che provoca forti infiammazioni della pelle. Nel video la musicista si mostra quasi in primo piano con pelle secca e arrossata attorno alla bocca, sulla fronte e sulle braccia, oltre ad indossare un paio di guanti bianchi. L’attrice ha spiegato di aver rinunciato alla sua vita londinese più modana ed emancipata perché ilalla pelle non le permetteva di compiere le azioni più banali.