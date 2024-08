ITALIA – TURCHIA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il morale non è sicuramente dei migliori per tutti i tifosi del volley dopo che ieri la nazionale maschile ha perso in semifinale contro la Francia con un netto 3-0 Gli azzurri sfumano così la possibilità di giocare per l’oro olimpico, ma avranno sicuramente una chance molto importante per conquistare il bronzo. Non è tempo di piangersi addosso, però, proprio per questo bisogna voltare decisamente pagina e concentrarsi sulla nazionale femminile che si è meritatamente conquistata l’accesso alla semifinale battendo la Serbia. Le azzurre hanno giocato unapraticamente perfetta, soffrendo un po’ nel 1° set (vincendolo ai vantaggi con il punteggio di 26-24) e riuscendo a dominare e gestire i restanti due parziali, vincendoli con il punteggio di 25-20.