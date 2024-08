Il bronzo di Ginevra Taddeucci | La corrente ti risucchiava ma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Più forte della, dietro solo a Olanda e Australia. «Questa medaglia è incredibile, fino a un mese fa ero fuori dai Giochi». Così, ai microfoni Rai, dopo aver vinto ilnella 10 km di fondo disputata nelle acque della Senna. «Non pensavo di prendere la medaglia: francamente è stato bellissimo. Finché non ho toccato non ci credevo. Laera laterale e ti. Ho faticato molto, è stata una gara di tattica. È andata bene» le prime parole dell'azzurra.ha nuotato la 10 km di fondo nella Senna con il tempo di 2:03.42.8. Oro alla all'olandese Sharon van Rouwendaal in 2:03.34.2 e argento all'australiana Moesha Johnson in 2:03.39.7. Sesto posto per l'altra azzurra Giulia Gabbrielleschi. Siamo nella suggestiva, ma tanto discussa, cornice della Senna tra Pont Alexandre III e Pont de l'Alma.