Gli ucraini entrano in territorio russo Tutte le ipotesi sull’offensiva di Kursk

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) Martedì 6 agosto si è rotto un tabù all’interno del conflitto in Ucraina. Per la prima volta dal febbraio del 2022 gli scontri convenzionali si sono spostati in, quando un contingente meccanizzato delle forze armate di Kyiv (composto da circa mille uomini, secondo quanto riferito dallo stesso Capo di Stato MaggioreValery Gerasimov) si è spinto oltre il confine formale con la Federazione Russa occupando alcuni villaggi in una striscia diprofonda circa dieci chilometri all’interno dell’oblast di. Le truppe ucraine avrebbero anche preso possesso di una stazione di transito del gas nei pressi di Sudzha, posizionata lungo il percorso di uno degli ultimi gasdotti che ancora forniscono gasall’Europa centrale.