Eleonora Paveri morta a 18 anni cadendo sul monopattino L’amica Chiara | Eravamo in due non ricordo cos’è accaduto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024)a 18domenica scorsa, 4 agosto, è caduta dal. Questa è l’unica cosa certa finora. Non si sa se fosse in uno stato di alterazione o se abbia avuto qualche altro problema. Cosa è davveroquella notte?era sulcon, la sua amica, l’unica testimone diretta di quel tragico incidente. Non avrebbero dovuto essere in due sul mezzo, anzitutto, e su questo è intervenuto anche il Codacons.Leggi anche:a Pavia, l’autopsia: “Decesso compatibile con la caduta dal” Le condizioni die le sue prime testimonianze, anche lei molto giovane, è stata ricoverata al San Matteo, ma è stata dimessa il 6 agosto. Ora è a casa, sotto protezione. Ha parlato con gli inquirenti, ma le sue parole sono piene di incertezza: “Non so cosa sia potuto accadere”.