Copernicus molto probabile che il 2024 sia l' anno più caldo di sempre

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI - E' "più" che ilsarà l'piùmai registrato, nonostante luglio abbia posto fine a una serie di 13 mesi di record mensili sul fronte delle alte temperature: lo rileva ilclimate change service (C3S). Il servizio europeo sui cambiamenti climatici, in particolare, spiega che il mese scorso è stato il secondo piùmai registrato dal 1940, solo leggermente meno bollente rispetto a luglio 2023. "La serie di mesi da record si è conclusa, ma solo per un soffio", sottolinea Samantha Burgess, vicedirettrice del. Il mese scorso la temperatura media globale era di 16,91 gradi Celsius, solo 0,04 gradi in meno rispetto a luglio 2023, secondo il bollettino mensile di C3S. Ma "il contesto generale non è cambiato, il nostro clima continua a riscaldarsi.