Basket B nazionale Fabriano e Jesi si lavora sugli abbonamenti

(Di giovedì 8 agosto 2024) La Ristopro aprirà la campagna per la sottoscrizione delle tessere il 20 agosto, laAcademy già da una settimana ha avviato la prenotazione delle tessere VALLESINA, 8 agosto 2024 –stanno lavornado entrambe per fidelizzare i propri tifosi. QUIPer laAcademy la data del via è stato il 1 agosto e la novità sostanziale è che al Palatriccoli i ‘non maggiorenni’ non pagano! “È tale e tanto il desiderio di riempire di giovani il nostro Palasport – hanno scritto dal club – provando così a ricostruire il tifo dei prossimi anni, che abbiamo deciso di confermare l’ingresso gratuito per i non maggiorenni anche per la prossima stagione. La gratuità per i giovani servirà anche ad alleggerire il peso economico di famiglie che vogliano trascorrere, tutti insieme, le domeniche pomeriggio al Pala Triccoli”. Ala tessera annuale costerà 225€ (ridotto ad 180€).