Aggressioni e minacce continue | le accuse delle addette al check-in di Orio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024)al Serio. Si stanno intensificando, come il traffico per le ferie agostane, i casi violenze fisiche e verbali ai dannial-in dell’aeroporto dial Serio. Negli ultimi giorni sono state segnalate duenei confronti del personale al gate dello scalo, che non hanno avuto per fortuna esiti drammatici, ma hanno fatto “saltare il tappo” alla pazienzacirca 300 lavoratrici. “Abbiamo appreso dai nostri associati che ieri si è verificata l’ennesima aggressione ai danni di una lavoratrice dello scalo bergamasco.