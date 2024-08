Vicolungo The Style Outlets | Impiatto Forte con lo Chef Antonino Cannavacciuolo

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 7 agosto 2024)The: “” con loTorna per la terza volta il concorso social da non perdere con loParte sul canale Instagram diThela terza edizione di “”, il concorso di cucina promosso dal centro che darà la possibilità ai finalisti di sfidarsi in una competizione di “impiattamenti” sotto la guida esperta dello. Tre finalisti per un evento memorabile Quest’anno, a differenza delle edizioni precedenti, i concorrenti che raggiungeranno la fase finale saranno tre. Questa novità promette una competizione ancora più emozionante e ricca di colpi di scena. La sfida sarà all’ultimo piatto e solo uno potrà conquistare il titolo di miglior impiattatore.