Turismo in difficoltà Settemila visitatori arrivati in città a giugno C’è un calo del 76%

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Enrico Agnessi Ancora dati negativi, dopo ilregistrato nel mese di maggio, per le presenze turistiche in. Anche a, infatti, le strutture ricettive imolesi fanno segnare numeri più bassi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e (nonostante il trend generale post-pandemia sia comunque positivo) anche a2019. Nel dettaglio, a2024 gli arrivi (italiani e stranieri) a Imola sono stati in tutto 7.102. Ilè del 7,6% su2023 e addirittura del 19,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per quanto riguarda invece i pernottamenti, le tabelle pubblicate sul sito della Regione ne certificano 17.094 a, con undel 14% su2023 e dell’11,1% rispetto allo stesso periodo del 2019.