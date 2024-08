Traditi dalle continue soste in auto zio e nipote soci nello spaccio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La dose da mezzo grammo 40 euro, la svendita di tre pezzi per 100 euro. Solo cocaina, con una percentuale forse irrisoria in mezzo a mannite ed altre sostanze, dopo una quantità di tagli non quantificabile mentre passa di mano in mano. Consegne a domicilio, avvicinandosi innel luogo indicato dall’acquirente, soprattutto tra Canzo e Asso, ma anche Erba, Valbrona, Ponte Lambro, che si concentrano soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata. Alle 16 di lunedì, Abdelkrim Babbas, marocchino di 27 anni, domiciliato a Canzo, accompagnato dallo zio Said Babbas, 48 anni, giunto dalla Spagna poco più di un mese fa, a bordo di una Ford Fiesta, nel giro di un’ora avevano già fatto cinque consegne.