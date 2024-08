Inter ko a Monza l’Al Ittihad vince 2-0 | il tabellino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Prima sconfitta dell’in questo precampionato. All’U-Power Stadiumdi Laurent Blanc batte i nerazzurri 2-0 con la doppietta di Moussa Diaby. La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo domenica 11 agosto alle 16:00 contro il Chelsea. La squadra nerazzurra si affaccia dalle parti di Rajkovic con una conclusione alta di Calhanoglu e una doppia occasione di Frattesi e Thuram. Alla prima occasione, al 25?, i sauditi passano in vantaggio. L’ex Roma Aouar vede un corridoio in profondità e premia il taglio di Diaby che sfugge ad Acerbi e batte Sommer col sinistro. Prima del duplice fischio,ha anche la palla del 2-0. Diaby coglie ancora una volta impreparata la retroguardia nerazzurra e serve il più facile dei palloni a Karim Benzema che con tutta la porta a disposizione calcia fuori. Al 62? Inzaghi si gioca i cambi.