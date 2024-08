Golf Livesi Iura Matteini e D’Angelo | lo show a Monte San Pietro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Royal Air Maroc Trophy ha dato il via all’attività agonistica del mese di agosto alClub Bologna. Il percorso diSansi è presentato in perfette condizioni grazie alla conversione del manto erboso, ora più resistente alle alte temperature e con minor necessità di acqua. Maurizio(nella foto) ha vinto con un giro in 76 colpi, quattro oltre il par. In prima categoria Matteo(39) ha superato di un solo punto Michele Cassoli al termine di un testa a testa all’ultimo putt. Medesimo epilogo in seconda nella quale Monica(37) ha avuto la meglio su Fabrizio Magni (36). In terza Domenicoha registrato il miglior punteggio netto assoluto, ben 45 punti, contro i quali nulla ha potuto il bravo Adriano Petrucci fermatosi a quota 41. Premi speciali a Jader Righetti (40) e Maddalena Morelli (32), rispettivamente migliori senior e lady.