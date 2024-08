Fedez imprevisti senza fine | vetro posteriore del van in frantumi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Proseguono le vacanze in Sardegna di, con tanto di imprevisto. Un parcheggio avventato (non è chiaro però se fosse lui al volante) manda ildel van su cui si trovava con alcuni amici letteralmente in pezzi. “Iniziare la giornata con il piede giusto”, commenta ironicamente il rapper nelle sue storie Instagram, postando alcuni video. “Prendendo in pieno un fantastico condizionatore mentre parcheggi”, aggiunge. Un imprevisto che non ha, però, rovinato le lunghe vacanze di, che sempre nelle sue storie Instagram posta alcuni scatti mentre si diverte in Sardegna, prima su uno yacht, poi durante una partita di basket e poi vestito in total black per una serata, in occasione della quale sarebbe avvenuto l’incidente.