Dietro ai tramonti alle spiagge ai ristoranti c' è un' efficiente macchina organizzativa

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dieci ore di volo aereo, venticinque minuti di idrovolante, altrettanti di motoscafo. Et voilà, il paradiso terrestre. Che, finalmente, ha un luogo e un nome. Il viaggio per l’isola di Moofushi, nell’atollo di Ari, nelle Maldive, vale tutto il tempo speso per arrivarci, come si può facilmente immaginare: acque color smeraldo, limpidissime con i pesci in bella vista, spiaggia bianchissima, palme, vegetazione folta, palafitte di lusso in mezzo al mare. Un senso di libertà assoluto. Madre natura sa essere generosa. E anche l’uomo quando la rispetta. Quando si arriva al Constance Moofushi vengono offerte subito un paio di ciabattine esclusive, il pass per vivere l’isola che, in maldiviano, significa moo, “radice” e fushi, “isola” = ovvero “Isola delle Radici”. Moofushi è conosciuta dai subacquei soprattutto per la ricchezza del pesce pelagico in transito.