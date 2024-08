Calciomercato Serie A | Retegui all’Atalanta per sostituire Scamacca Napoli-Neres si tratta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Milano, 7 agosto 2024 – Le protagoniste del mercato in questa giornata disonoe Atalanta, entrambi i club sono alla ricerca di un ultimo tassello offensivo anche se per ragioni diverse: a Conte serve un'ala, gli orobici devonol'infortunato. Partendo dai partenopei, si continua are per Daviddel Benfica per cui serve fare un investimento da almeno 25 milioni di euro. Le parti si sono incontrate anche nella giornata di oggi e l’affare si può chiudere a breve, nonostante l’inserimento del PSV Eindhoven, ma il brasiliano vuole solo il. Non solo entrate, ma si ragiona anche in uscita: si parla col Parma per la cessione di Gaetano a titolo definitivo, ma gli emiliani hanno offerto 8 milioni di euro, più una percentuale sulla rivendita ed eventuali bonus, cifra che ilritiene troppo basa (richiesta di 12 milioni).