Volley femminile il tabellone delle semifinali a Parigi 2024 | c’è l’Italia le date e gli orari

(Di martedì 6 agosto 2024) Ledel torneo dialle Olimpiadi disi disputeranno giovedì 8 agosto:, che ha battuto per 3-0 la Serbia nei quarti, affronterà la Turchia, che ha piegato la Cina per 3-2, nel match previsto alle ore 20.00. Nella stessa giornata si giocherà l’altra semifinale, in programma alle ore 16.00, tra Brasile e Stati Uniti. Le due perdenti si affronteranno per la medaglia di bronzo sabato 10 agosto alle ore 17.15, mentre le vincenti si giocheranno il titolo olimpico domenica 11 agosto alle ore 13.00. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.