Tessera della biblioteca e libro in dono a ogni bimbo appena nato

(Di martedì 6 agosto 2024) Per, a San Martino in Rio, vegono dati in omaggio dal Comune unapersonalee un, "il primo", con un invito alla lettura e alla conoscenza. L’iniziativa è del gruppo comunale di cultura. Al lieto evento, ai genitori interessati arriva una lettera del sindaco Paolo Fuccio, con cui si sottolinea come "l’infanzia può godere di una vasta e diversificata rete di servizi che vi invito a conoscere attraverso i canali istituzionali di comunicazione del Comune, i nostri uffici o per esperienza diretta". Da subito i bambini sono attratti dal ritmo e dalla melodia offerti da filastrocche e ninna nanne. E già entro l’anno di età possono essere proposti libri adatti all’esplorazione tattile e orale, che iniziano a essere accompagnati dalla parola proferita ad alta voce, fino a essere attratti da immagini e dai colori.