Tajani | non faremo operazioni anti-Iran

(Di martedì 6 agosto 2024) 9.12 "Non partecipiamo amilitari contro l'". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteria "Radio anch'io" su Rai Radio 1. "Non è previsto un intervento militare italiano in Israele, stiamo lavorando per costruire la pace dal punto di vista diplomatico. Fermo restando che Israele è Paese amico e va tutelato nella sua integrità da attacchi esterni, lavoriamo per la pace.Non siamo impegnati in missioni operative preventive" Sui soldati italiani in Libano: "Sono sotto la guida dell'Unifil".