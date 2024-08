Svolta nelle indagini sull’omicidio di Sharon Verzeni | trovato un coltello insanguinato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 agosto 2024) C’è un’importante novitàdi, forse unadecisiva nella caccia all’assassino. Secondo quanto scrive Massimo Pisa sul quotidiano La Repubblica, gli inquirenti hannol’arma del delitto, unle cui dimensioni sarebbero compatibili con le ferite riscontrate sul cadavere della 33enne. Per ora i Carabinieri e la Procura di Bergamo non confermano e non smentiscono il ritrovamento, ma stando a La Repubblica ilsarebbe già all’esame dei Ris di Parma, che cercano tracce di Dna utili a confermare che si tratti effettivamente dell’arma che ha ucciso la donna. Se così fosse, eventuali altre tracce genetiche potrebbero condurre direttamente al killer.