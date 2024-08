Snoop Dogg Martha Stewart e les escargots

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 6 agosto 2024), due opposti che si attraggono da quindici anni grazie alla loro passione comune per il cibo, sono tornati a farci ridere. È successo proprio durante le Olimpiadi di Parigi, doveè inviato speciale per l’emittente NBC. Così, il palcoscenico più prestigioso dello sport mondiale ha visto la straordinaria coppia riunirsi per un’esilarante avventura culinaria tra escargot e tartare della cucina francese. Ma facciamo un passo indietro. Lei, ottantenne, icona americana del bon ton e volto di programmi di cucina, giardinaggio e fai-da-te; lui, rapper, attore e produttore discografico, icona dagli anni Novanta per la sua immagine da gangster dal cuore di burro, con gli occhiali da sole e il sorriso sornione per ogni situazione. A vederli, sembrano non avere nulla in comune, eppure qualcosa c’è: l’amore per la cucina e l’ironia.