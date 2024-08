Perché Fedez ha mostrato i referti dopo il malore che l’ha colpito in aereo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 6 agosto 2024) È scattata di nuovo la paura per le condizioni di salute diche il rapper ha accusato undurante il volo che lo stava portando in Puglia, a esibirsi al Praja si Gallipoli. Appena atterrato,è stato trasportato in ospedale a Brindisi, dove i medici hanno accertato che quella accusata fosse un’intossicazione alimentare. Niente a che vedere quindi, per fortuna, con il tumore e le ulcere che lo hanno costretto al ricovero non più tardi di un paio di settimane fa. “una giornata di riposo e di controlli ci tengo a tranquillizzare tutti – ha fatto poi sapere il musicista sui social nelle ore successive – Visti i miei trascorsi anche una cosa ‘banale’ è meritevole di accertamenti approfonditi. Vi comunico pertanto che domani sera come da previsioni ci vediamo al Billionaire di Porto Cervo.