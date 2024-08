Milan Pavlovic | Venire qui un mio desiderio pronto a lottare per il club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) “Era un mioqui, mi sono ispirato a difensori come Maldini, Nesta e Stam“. Inizia così Strahinja, nuovo difensore delche si presenta ai canali ufficiali delrossonero. “Sono felice di indossare il 31, lo stesso numero di Jaap, è una leggenda. Erano fantastici tutti e tre ma purtroppo ero ancora piccolo per seguirli, però per me questi tre erano incredibili“. Il classe 2001 è arrivato dal Salisburgo: “In patria mi ispiravo molto a Vidic per il suo stile di gioco, lo seguivo ed è stato una mia fonte di ispirazione”. Alritrova Noah Okafor, suo compagno di squadra in passato: “Sono molto felice di ritrovarlo, abbiamo giocato due stagioni insieme e c’è un ottimo rapporto tra noi“. Il 23enne ha poi parlato della sua prima volta a San Siro: “Non dimenticherò mai il momento del riscaldamento.