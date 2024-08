LIVE Canoa velocità Olimpiadi 2024 in DIRETTA | Tacchini Casadei volano in semifinale nel C2 500

Leggi tutta la notizia su oasport

10.33 1:39.17 il crono fatto segnare da Carloe Gabriele. 10.32IN! Seconda metà di gara decisamente importante quella disputata dai due azzurri. Dopo un avvio difficile la coppia italiana ha scavalcato Ungheria e Brasile per issarsi alle spalle di Petrov/Korovashkov, primi con il crono di 1:38.65. 10.31 Faticano in partenza i due azzurri. A metà gara gli azzurri sono quarti a 75 centesimi dalla vetta della classifica, occupata dagli atleti neutrali. 10.30 SI PARTE! 10.28 Si schierano le imbarcazioni ai blocchi di partenza. 10.25 La lista di partenza della prima batteria del C2 500 maschile. 2 Nuova Zelanda 3 Brasile4 Italia 5 Ungheria 6 Germania 7 Romania 8 Atleti Olimpici Indipendenti 10.20andranno alla caccia di un piazzamento importante.