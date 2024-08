Jury Chechi scherza | Esposito si è sbilanciata apposta voleva ricordare me e Cassina Scoppiano le risate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Alice D’Amato e Manilahanno giganteggiato nella finale alla trave delle Olimpiadi di Parigi 2024: la genovese ha vinto sull’attrezzo più ostico e difficile del circuito, la campana ha concluso al terzo posto. Due azzurre sullo stesso podio ai Giochi non si erano mai viste, la 21enne è diventata la prima donna italiana a conquistare la medaglia d’oro nella rassegna a cinque cerchi e ha fatto suonare l’Inno di Mameli in un’Arena di ginnastica a venti anni di distanza dal sigillo di Igorsulla sbarra ad Atene 2004. Bisogna risalire proprio all’edizione nella capitale greca per ritrovare due allori provenienti dall’artistica: oltre al già citato trionfo del brianzolo ci fu il bronzo diagli anelli, che si regalava una nuova gioia dopo l’apoteosi di Atlanta 1996.