In prognosi riservata ciclista e centauro

(Di martedì 6 agosto 2024) Due gravi incidenti stradali hanno visto il coinvolgimento di un motoe una, entrambi trasportati in codice rosso al pronto soccorso. A Vanzago in via Don Bosco la vittima dell’incidente è una donna di 74 anni che, a quanto appreso, era da poco uscita da casa con la bicicletta e, per cause in fase di accertamento, è stata travolta da un’auto condotta da un 51enne. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Monte Carso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, un’ambulanza e l’elisoccorso. Laè stata trasportata in codice rosso con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale di Varese, dove è arrivata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso sul posto il conducente dell’auto sotto choc. Sono in corso i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.