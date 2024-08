Il mio lavoro? Sono a noleggio e mi pagano Un cliente mi ha chiesto di custodirgli gli oggetti mentre andava in bagno | la storia di Shoji Morimoto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Dice ne siamo occupati già nel 2022. Il giapponese era finito su tutti i quotidiani locali e le agenzie per il suospeciale: non fa letteralmente nulla. Strano, ma vero. Dopo un paio di anni come prosegue la sua occupazione lavorativa? Donna Moderna è riuscito ad intercettarlo per capire gli sviluppi di questacosì curiosa. Dopo anni dinel mondo dell’editoria,ha deciso di cambiare stile di vita in modo drastico. Adesso è “una persona aper fare nulla”. “Circa il 90% delle richieste arriva da donne. – ha rivelato– Di solito i miei clientisui 20-30 anni ma cistati anche over 50 e teenager”.